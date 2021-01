GameStop e il faro della Sec |  “volatilità estrema può causare ingenti perdite”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Sec, l’Autorità di VigilanzaBorsa USA, sta monitorando con attenzione la volatilità “” degli scambi che ha portato ad aumenti record di, AMC Entertainment e altri titoli e che “potrebbe esporre gli investitori arepentine e” e “minare la fiducia sul mercato”. Lo scrive la “Consob italiana” in un comunicato, spiegando che vuole proteggere gli investitori retail e che esaminerà le azioni intraprese dai broker sulle restrizioni agli acquisti che potrebbero “svantaggi agli investitori o inibire indebitamente la loro capacità di negoziare determinati titoli“. “Agiremo per proteggere gli investitori retail quando i fatti dimostreranno un’attività di trading abusiva o di manipolazione, che è vietata dalle leggi federali sui ...

Ieri, il titolo diera crollato pesantemente , chiudendo in calo di oltre il 43%, dopo che Robinhood e altre piattaforme di trading ne avevano bloccato gli acquisti . Oggi è tornato a ......con? L'entità del balzo in avanti messo a segno dalla criptovaluta nata quasi per scherzo nel 2013 (in origine era un meme molto condiviso) ha spinto alcuni investitori ad accendere un...(Teleborsa) - La Sec, l'Autorità di Vigilanza della Borsa USA, sta monitorando con attenzione la volatilità "estrema" degli scambi che ha portato ad aumenti record di GameStop, AMC Entertainment e alt ...Il fondatore di Tesla ha apportato una modifica alla sua biografia di Twitter, scrivendo semplicemente #Bitcoin. In un quarto d’ora la criptovaluta sale del 15,7% ...