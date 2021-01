Gaich è del Benevento | la Lega ufficializza l’approdo in giallorosso

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Adolfo Julianè ufficialmente un calciatore del. L’ufficialità arriva attraverso il sito della(foto sotto). Il giocatore argentino si trasferisce in prestito alla società giallorossa che lo ha prelevato dai russi del Cska Mosca. Si tratta della terza operazione portata a termine dal club di via Santa Colomba nella sessione invernale di calciomercato. L’attaccante argentino non sarà a disposizione di Filippo Inzaghi per la trasferta di domani a Milano contro l’Inter (CLICCA QUI per vedere i convocati). Il tecnico piacentino conta di avereper il successivo match casalingo contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

