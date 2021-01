Gabriella di Monaco piccola fashionista con la borsa Dior da 3mila euro (Di venerdì 29 gennaio 2021) I reali di Monaco amano la moda. Nel Principato l’opulenza è di casa e non ci si aspetterebbe altro da questa dinastia sempre ben vestita. Sono diversi i marchi legati da decenni ai monegaschi. La splendida Carolina di Monaco ha un rapporto speciale con Chanel, grazie anche all’amicizia con l’indimenticabile Karl Lagerfeld. Una tradizione ora portata avanti dalla figlia di Carolina, Charlotte. A dicembre infatti è stata annunciata la collaborazione tra Charlotte e la maison. Adesso è lei la nuova testimonial ufficiale del brand delle C incrociate. La giovane in passato era già stata ambassador di Gucci e Saint Laurent. C’è poi Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, il terzogenito di Carolina. La nipote di Marta Marzotto predilige case di moda italiane, come Armani e Valentino. Gabriella brucia la barca con l’outfit ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) I reali diamano la moda. Nel Principato l’opulenza è di casa e non ci si aspetterebbe altro da questa dinastia sempre ben vestita. Sono diversi i marchi legati da decenni ai monegaschi. La splendida Carolina diha un rapporto speciale con Chanel, grazie anche all’amicizia con l’indimenticabile Karl Lagerfeld. Una tradizione ora portata avanti dalla figlia di Carolina, Charlotte. A dicembre infatti è stata annunciata la collaborazione tra Charlotte e la maison. Adesso è lei la nuova testimonial ufficiale del brand delle C incrociate. La giovane in passato era già stata ambassador di Gucci e Saint Laurent. C’è poi Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, il terzogenito di Carolina. La nipote di Marta Marzotto predilige case di moda italiane, come Armani e Valentino.brucia la barca con l’outfit ...

Per una cerimonia religiosa nel Principato la piccola Gabriella di Monaco, 6 anni, era una delizia nell'outfit confettoso ma la borsa ha destato polemiche ...

