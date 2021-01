Gabriella di Monaco piccola fashionista con la borsa Dior da 3mila euro

Rosaria31799928 : Gabriella di Monaco con la borsa Lady Dior a 6 anni è la nuova baby fashion influencer della royal family? - infoitcultura : Gabriella di Monaco, mini principessa griffata Dior - IOdonna : Il royal look del giorno. Gabriella di Monaco fashionista a 6 anni con una Lady Dior - Rosaria31799928 : Gabriella di Monaco elegantissima e… incendiaria! Alla grande festa del Principato conquista tutti - zazoomblog : Il royal look del giorno. Gabriella di Monaco fashionista a 6 anni con una Lady Dior - #royal #giorno. #Gabriella… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriella Monaco

Vanity Fair Italia

Per una cerimonia religiosa nel Principato la piccola Gabriella di Monaco, 6 anni, era una delizia nell'outfit confettoso ma la borsa ha destato polemiche ...In occasione di una festa importante i reali di Monaco hanno partecipato portando i gemelli, a colpire è stata la piccola Gabriella con il suo look ed in particolare una borsa. fonte: Instagram @hshpr ...