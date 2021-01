G-Point Lift nuova tecnica contro borse e occhiaie

Ultime Notizie dalla rete : Point Lift

OBE – Osservatorio Branded Entertainment, l’associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrat ...Un filler a base di acido ialuronico iniettato in un punto preciso permette di risollevare i tessuti, con gli stessi risultati di una blefaroplastica ma in modo ...