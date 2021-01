From the Vine: il film conquista il box office neozelandese (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nell’autunno del 2018 Acerenza, piccolo borgo lucano arroccato sulla roccia famoso per il suo monumento cardine la Cattedrale, si trasformò in un set a cielo aperto. Si sarebbe girato From the Vine, coproduzione italo-canadese diretta da Sean Cisterna (Kiss and Cry, Full Out), entra nella top 10 del box office neozelandese alla sua terza settimana di programmazione, incassando più di 100.000 dollari neozelandesi. Chi cura le vendite per l’Europa? Le vendite estere del film, che arriverà prossimamente anche nelle sale Inglesi, non appena ne verrà permessa la riapertura, sono curate da Minerva Pictures. Il cast di From the Vine Tratto dal romanzo autobiografico del 2010 In cerca di Marco di Kenneth Cancellara, il film ha come locationgirato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nell’autunno del 2018 Acerenza, piccolo borgo lucano arroccato sulla roccia famoso per il suo monumento cardine la Cattedrale, si trasformò in un set a cielo aperto. Si sarebbe giratothe, coproduzione italo-canadese diretta da Sean Cisterna (Kiss and Cry, Full Out), entra nella top 10 del boxalla sua terza settimana di programmazione, incassando più di 100.000 dollari neozelandesi. Chi cura le vendite per l’Europa? Le vendite estere del, che arriverà prossimamente anche nelle sale Inglesi, non appena ne verrà permessa la riapertura, sono curate da Minerva Pictures. Il cast ditheTratto dal romanzo autobiografico del 2010 In cerca di Marco di Kenneth Cancellara, ilha come locationgirato ...

