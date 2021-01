Frasi sulla vita: ecco le migliori di oggi 29 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Frasi sulla vita – Ci hanno donato una sola vita, quindi va vissuta a pieno. La vita è un dono prezioso, è la cosa più preziosa che abbiamo. Dobbiamo fare di tutto per vivere la migliore vita che possiamo, nella vita non ci si può accontentare, si deve puntare al meglio, al massimo sempre! Vediamo insieme alcune Frasi sulla vita. La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. (Lucio Anneo Seneca) Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway) Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. (John Henry Newman) Chi vive, ... Leggi su giornal (Di venerdì 29 gennaio 2021)– Ci hanno donato una sola, quindi va vissuta a pieno. Laè un dono prezioso, è la cosa più preziosa che abbiamo. Dobbiamo fare di tutto per vivere la miglioreche possiamo, nellanon ci si può accontentare, si deve puntare al meglio, al massimo sempre! Vediamo insieme alcune. Laè come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. (Lucio Anneo Seneca) Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostranon c’è segnaletica. (Ernest Hemingway) Non aver paura che lapossa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. (John Henry Newman) Chi vive, ...

