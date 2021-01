Frasi sui giorni della merla: ecco le migliori di oggi 29 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Frasi sui giorni della merla – Il 29, il 30 ed il 31 gennaio sono i giorni della merla, ovvero i giorni più freddi dell’anno. Ci sono molte leggende su questi giorni, secondo la più tradizione se fa molto freddo in questi 3 giorni allora la primavera sarà calda, se invece sono non troppo freddi la primavera verrà in ritardo. Vediamo insieme qualche frase, qualche detto e qualche proverbio sui giorni della merla. “Se i giorni della merla vuoi ben passare, pane, polenta, maiale e fuoco del camino per scaldarti” (Proverbio marchigiano) “Quando canta il merlo, siamo fuori dall’inverno” (Proverbio ... Leggi su giornal (Di venerdì 29 gennaio 2021)sui– Il 29, il 30 ed il 31sono i, ovvero ipiù freddi dell’anno. Ci sono molte leggende su questi, secondo la più tradizione se fa molto freddo in questi 3allora la primavera sarà calda, se invece sono non troppo freddi la primavera verrà in ritardo. Vediamo insieme qualche frase, qualche detto e qualche proverbio sui. “Se ivuoi ben passare, pane, polenta, maiale e fuoco del camino per scaldarti” (Proverbio marchigiano) “Quando canta il merlo, siamo fuori dall’inverno” (Proverbio ...

