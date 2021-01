Francia, prezzi produzione +0,8% a dicembre (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di dicembre 2020. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,8% dopo il +1,2% del mese precedente. Su anno i prezzi hanno segnato un rallentamento a -1,3%, dopo il –1,9% del mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,8% da un +1,7% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a +0,7% dopo il +0,1% precedente. (Foto: 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce la crescita deiallainnel mese di2020. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,8% dopo il +1,2% del mese precedente. Su anno ihanno segnato un rallentamento a -1,3%, dopo il –1,9% del mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,8% da un +1,7% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a +0,7% dopo il +0,1% precedente. (Foto: 123RF)

Listini ancora nervosi, con i future Usa che cedono attorno all'1%, mentre restano le incertezze sul piano Biden da 1.900 mld. Il premier Johnson si prepara a fare scorta del vaccino Novavax efficace ...

Francia, Prezzi produzione (MoM) in dicembre

Francia, Prezzi produzione in dicembre su base mensile (MoM) +0,8%, in calo rispetto al precedente +1,7%.

Francia, Prezzi produzione in dicembre su base mensile (MoM) +0,8%, in calo rispetto al precedente +1,7%.