Francia: Les Echos, fondatore Bricorama pronto a entrare in Chantiers Atlantique (Di venerdì 29 gennaio 2021) Parigi, 29 gen. (Adnkronos) – In Francia si lavora al piano B dopo lo stop all’accordo con Fincantieri che prevedeva che il gruppo italiano rilevasse il 50% dei Chantiers de l’Altantique, ex Stx France. Il fondatore del retailer del bricolage Bricorama, Jean-Claude Bourrelier, rileva ‘Les Echos’, sarebbe pronto a fare il suo ingresso nel capitale sociale dei Chantiers de l’Atlantique impegnandosi per almeno 10 anni senza ricevere alcun dividendo in modo da accompagnare i cantieri di Saint-Nazaire verso una transizione ecologica che prevederebbe la costruzione di navi ‘green’. Bourrelier, che ha ceduto Bricorama per circa 400 milioni di euro a Bricomarché, scrive il quotidiano economico francese, sarebbe pronto a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Parigi, 29 gen. (Adnkronos) – Insi lavora al piano B dopo lo stop all’accordo con Fincantieri che prevedeva che il gruppo italiano rilevasse il 50% deide l’Altantique, ex Stx France. Ildel retailer del bricolage, Jean-Claude Bourrelier, rileva ‘Les’, sarebbea fare il suo ingresso nel capitale sociale deide l’impegnandosi per almeno 10 anni senza ricevere alcun dividendo in modo da accompagnare i cantieri di Saint-Nazaire verso una transizione ecologica che prevederebbe la costruzione di navi ‘green’. Bourrelier, che ha cedutoper circa 400 milioni di euro a Bricomarché, scrive il quotidiano economico francese, sarebbea ...

ArtisticParley : RT @paoloigna1: Nonostante il coprifuoco generalizzato ripartono i contagi in #Francia #covid19 - paoloigna1 : Nonostante il coprifuoco generalizzato ripartono i contagi in #Francia #covid19 - valentinidom : Ancora una volta la #Francia ha fatto cassa con la 'beneficenza' dei nostri grandi politici. #Fincantieri -… - CristinaAlziati : RT @chiara_sabelli: In Francia si discute della possibilità di misure preventive per giocare in anticipo, per una volta, contro le #variant… - chiara_sabelli : In Francia si discute della possibilità di misure preventive per giocare in anticipo, per una volta, contro le… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Les Francia: Les Echos, fondatore Bricorama pronto a entrare in Chantiers Atlantique Il Tempo Francia: Les Echos, fondatore Bricorama pronto a entrare in Chantiers Atlantique

Condividi questo articolo:Parigi, 29 gen. (Adnkronos) – In Francia si lavora al piano B dopo lo stop all’accordo con Fincantieri che prevedeva che il gruppo italiano rilevasse il 50% dei Chantiers de ...

Covid: Francia, Attali,'e se chiusure durassero per anni?'

"Poiché in Francia come in tutti gli altri paesi del mondo, si annuncia un terzo lockdown, bisogna avere il coraggio di porsi una domanda che ancora pochi osano porsi anche se, inconsciamente, è già n ...

Condividi questo articolo:Parigi, 29 gen. (Adnkronos) – In Francia si lavora al piano B dopo lo stop all’accordo con Fincantieri che prevedeva che il gruppo italiano rilevasse il 50% dei Chantiers de ..."Poiché in Francia come in tutti gli altri paesi del mondo, si annuncia un terzo lockdown, bisogna avere il coraggio di porsi una domanda che ancora pochi osano porsi anche se, inconsciamente, è già n ...