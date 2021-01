Francia, il PIL crolla dell’8,3% nel 2020 (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Torna a calare il PIL francese nel quarto trimestre 2020, facendo comunque meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL ha registrato nel quarto trimestre un calo dell’1,3% dopo il +18,5% del terzo trimestre, che aveva registrato la seconda netta crescita dopo la prima ondata di coronavirus. Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un -4%. La perdita di attività economica in questo trimestre è stata causata dal lockdown in vigore da fine ottobre a metà dicembre e dal coprifuoco introdotto luogo durante i mesi di ottobre e dicembre, fa notare l’INSEE. Per fare un confronto tra prima e seconda ondata, si può notare come nel quarto trimestre del 202 il PIL sia stato inferiore del 5% rispetto al livello dell’anno precedente, mentre il calo anno su anno del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Torna a calare il PIL francese nel quarto trimestre, facendo comunque meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL ha registrato nel quarto trimestre un calo dell’1,3% dopo il +18,5% del terzo trimestre, che aveva registrato la seconda netta crescita dopo la prima ondata di coronavirus. Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che indicavano un -4%. La perdita di attività economica in questo trimestre è stata causata dal lockdown in vigore da fine ottobre a metà dicembre e dal coprifuoco introdotto luogo durante i mesi di ottobre e dicembre, fa notare l’INSEE. Per fare un confronto tra prima e seconda ondata, si può notare come nel quarto trimestre del 202 il PIL sia stato inferiore del 5% rispetto al livello dell’anno precedente, mentre il calo anno su anno del ...

Parigi, 29 gen 08:32 - (Agenzia Nova) - Nel 2020 il Pil della Francia ha registrato una contrazione dell'8,3 per cento a causa della crisi del coronavirus. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto ...

