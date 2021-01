Francia, al momento niente lockdown. Intanto il governo blocca i voli con i Paesi fuori dall’Europa (Di sabato 30 gennaio 2021) In Francia il terzo lockdown può aspettare, almeno per il momento. Lo ha detto il premier Jean Castex al termine della riunione del Consiglio di difesa sanitario per far fronte all’epidemia di Coronavirus che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare altre 22 mila casi e 820 vittime, portando il totale a oltre quota 75 mila. «Alla luce delle ultime cifre, possiamo avere ancora una chance di evitare il lockdown», ha dichiarato Castex che ha presentato una serie di nuove restrizioni che il Paese adotterà a partire da lunedì per tentare di appiattire la curva del contagio visto il «forte rischio di accelerazione». January 29, 2021 Coprifuoco, controlli e blocco di voli Tra le misure previste dal governo francese c’è la chiusura a partire da domenica di tutti i centri ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Inil terzopuò aspettare, almeno per il. Lo ha detto il premier Jean Castex al termine della riunione del Consiglio di difesa sanitario per far fronte all’epidemia di Coronavirus che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare altre 22 mila casi e 820 vittime, portando il totale a oltre quota 75 mila. «Alla luce delle ultime cifre, possiamo avere ancora una chance di evitare il», ha dichiarato Castex che ha presentato una serie di nuove restrizioni che il Paese adotterà a partire da lunedì per tentare di appiattire la curva del contagio visto il «forte rischio di accelerazione». January 29, 2021 Coprifuoco, controlli e blocco diTra le misure previste dalfrancese c’è la chiusura a partire da domenica di tutti i centri ...

