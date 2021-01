Francesco Facchinetti, il trapianto che gli ha cambiato la vita (Di venerdì 29 gennaio 2021) Francesco Facchinetti torna a far parlare di sè per aver confidato ai suoi fan il suo segreto più grande. Scopriamo insieme qual è Fonte InstagramConosciamo tutti Dj Francesco, figlio del frontman della band italiana i Pooh, Robby. Ma Francesco Facchinetti non è più il dj di quando era giovane, adesso è un produttore discografico e conduttore televisivo. Quest’anno è stato confermato tra i giudici del programma tanto atteso, condotto da Milly Carlucci, il Cantante Mascherato. Insieme a lui sono stati confermati Flavio Insinna e Patty Pravo e due nuve entrate, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. L’appuntamento con il programma sarà stasera in prima serata su Rai1. Francesco Facchinetti rivela in un’intervista il suo segreto più grande, ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021)torna a far parlare di sè per aver confidato ai suoi fan il suo segreto più grande. Scopriamo insieme qual è Fonte InstagramConosciamo tutti Dj, figlio del frontman della band italiana i Pooh, Robby. Manon è più il dj di quando era giovane, adesso è un produttore discografico e conduttore televisivo. Quest’anno è stato confermato tra i giudici del programma tanto atteso, condotto da Milly Carlucci, il Cantante Mascherato. Insieme a lui sono stati confermati Flavio Insinna e Patty Pravo e due nuve entrate, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. L’appuntamento con il programma sarà stasera in prima serata su Rai1.rivela in un’intervista il suo segreto più grande, ...

nibbler1234567 : @DVD23690077 @Marina31297272 fiordaliso dove, scusa? nelle maschere? Boh... lì non si sa niente, so solo i giurati,… - zazoomblog : Francesco Facchinetti: età altezza peso figli attuale moglie ex fidanzate - #Francesco #Facchinetti: #altezza - infoitcultura : Il cantante mascherato, Francesco Facchinetti sull’Orsetto: “Molto famoso” - RitaC70 : Roberto Danese: 'Ho perso il lavoro, mi ha assunto Francesco Facchinetti. Sono il suo chef privato' - SpettacoloMania : Domani su @RaiUno torna #IlCantanteMascherato Vi raccontiamo tutto qui, anche con il videoincontro con… -