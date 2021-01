Fortnite ottiene la nuova danza ' Gangnam Style'

(Di venerdì 29 gennaio 2021)torna prepotentemente al 2012: all'interno del famosissimo battle royale di Epic Games troviamo infatti la", iconico tormentone che, volenti o nolenti, tutti conosciamo. Ovviamente, la canzone originale non ha bisogno di presentazioni: il video originale ha quasi quattro miliardi di visualizzazioni, e ha lanciato Psy nei cuori e nelle menti di molti fan occidentali. Il fatto cheora abbiaè un po' sorprendente dato che in quest'ultimo periodo il gioco è stato sommerso da diverse danze ispirate da utenti TikTok. Ad ogni modo non solo questaè un ritorno al passato: recentementeha ricevuto un crossover con Terminator, che ha portato a diverse skin dedicate a Sarah ...

In questo caso sil'effetto opposto. Il personaggio diventa stucchevole, come spiega anche ... Poi ci sono i giochi online come, che sfruttano il Natale per inserire nuove skin e quest ...La piccola scarica di dopamina che un giocatorefacendo clic su un pulsante senza sapere ... Ma prova a confrontarlo con, a cui puoi giocare gratuitamente, o MMO che richiedono elevati ...Fortnite torna prepotentemente al 2012: all'interno del famosissimo battle royale di Epic Games troviamo infatti la danza "Gangnam Style", iconico tormentone che, volenti o nolenti, tutti conosciamo.Ecco il Tweet di Fortnite Status:. We corrected an error on https://t.co/xlIk0X9a5H that the T-800 Outfit included a built-in Emote. La scorsa settimana, Epic Games ha rilasciato delle nuove skin Term ...