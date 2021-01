Fortnite ora balla anche al ritmo del ' Gangnam Style'

(Di venerdì 29 gennaio 2021)torna prepotentemente al 2012: all'interno del famosissimo battle royale di Epic Games troviamo infatti la danza "", iconico tormentone che, volenti o nolenti, tutti conosciamo. Ovviamente, la canzone originale non ha bisogno di presentazioni: il video originale ha quasi quattro miliardi di visualizzazioni, e ha lanciato Psy nei cuori e nelle menti di molti fan occidentali. Il fatto cheora abbiaè un po' sorprendente dato che in quest'ultimo periodo il gioco è stato sommerso da diverse danze ispirate da utenti TikTok. Ad ogni modo non solo questa danza è un ritorno al passato: recentementeha ricevuto un crossover con Terminator, che ha portato a diverse skin dedicate a Sarah Connor e T-800....

