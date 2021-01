Forte calo del mercato americano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Vendite generalizzate ed in aumento rispetto all’avvio alla borsa di Wall Street su cui pesano i timori per i ritardi sui vaccini. Nel frattempo, l’attenzione degli investitori si concentra sul caso GameStop che sta creando un certo nervosismo tra gli operatori e sui deludenti dati sul vaccino contro il Covid-19 sviluppato dal colosso Johnson&Johnson. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa un ribasso del 2,04%; sulla stessa linea, l’S&P-500 crolla dell’1,96%, scendendo fino a 3.713 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-2,17%); sulla stessa linea, depresso l’S&P 100 (-2,09%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,93%), informatica (-2,42%) e telecomunicazioni (-2,17%). In questa pessima giornata per la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Vendite generalizzate ed in aumento rispetto all’avvio alla borsa di Wall Street su cui pesano i timori per i ritardi sui vaccini. Nel frattempo, l’attenzione degli investitori si concentra sul caso GameStop che sta creando un certo nervosismo tra gli operatori e sui deludenti dati sul vaccino contro il Covid-19 sviluppato dal colosso Johnson&Johnson. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa un ribasso del 2,04%; sulla stessa linea, l’S&P-500 crolla dell’1,96%, scendendo fino a 3.713 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-2,17%); sulla stessa linea, depresso l’S&P 100 (-2,09%). Scivolano sul listinoS&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,93%), informatica (-2,42%) e telecomunicazioni (-2,17%). In questa pessima giornata per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Forte calo ANSA - IL PUNTO COVID: Fedriga, Fvg è da zona gialla

...76% (in calo rispetto al 6,41% di ieri). Sono inoltre 2.616 i test rapidi antigenici realizzati, ... "C'è stato un forte rallentamento delle forniture", ma "pian pianino stiamo andando verso una ...

Piazza Affari chiude giornata nervosa in deciso ribasso

Piazza Affari chiude una giornata nervosa, caratterizzata da estrema volatilità, in forte ribasso. Hanno pesato i dati macro non incoraggianti di altri paesi europei e il calo di Wall Street. L'Ftse Mib ha ceduto l'1,57%, a 21.572 punti. Ancora in calo lo spread posizionato a 116 ...

Borsa: Europa apre in forte calo, Parigi e Londra 1,6% Agenzia ANSA METEO PALERMO – MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND con CALO delle TEMPERATURE, ecco le previsioni

Isolati rovesci sulla nostra Penisola a causa di un primo arretramento dell'Alta pressione In queste ore e anche nelle prossime si evidenzieranno sulla nostra Penisola gli ?

Colori regioni: zona rossa, arancione e gialla. Ecco come cambiano da domenica

Sicilia e provincia di Bolzano, le uniche due regioni in rosso, puntano al passaggio in zona arancione, forti dei segnali incoraggianti che arrivano dalla curva dei contagi e dei ricoveri, con Rt in c ...

