Fontana non demorde: “Lombardia da zona gialla, Speranza ne tenga conto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Laura Iazzetti Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Laura Iazzetti

Giorgiolaporta : Che strano: quando indagano #Fontana vedi le aperture dei tg, interviene la #CNN e il #PD corre a urlare che non si… - LiaQuartapelle : La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione… - pfmajorino : 'Non ammetterò mai di aver commesso un errore'. #Fontana , Presidente della Regione Lombardia. Ma vattene, va là. - Ilsaggiopetty : RT @FrancoCappellet: #Gimbe: 'Più di Metà dei Vaccinati in #Lombardia non sono Sanitari'. #Fontana: 'Ma più di Metà è Tipo Un Terzo???' #va… - RosCarrara : Fontana invece di chiudere le Scuole non è il caso che tu , Gallera e pure la Moratti andate a prendere lezioni di… -