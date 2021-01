Fontana: “Mi ha chiamato il ministro della Salute, la Lombardia passa in zona gialla” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È stata una settimana certamente difficile – commenta il governatore – abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”. Il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Mi ha appenail, Roberto Speranza. Lain”. Lo annuncia il presidenteRegione, Attilio. “È stata una settimana certamente difficile – commenta il governatore – abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”. IlSperanza, sulla base dei dati e delle indicazioniCabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. L'articolo BergamoNews.

