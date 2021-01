Fontana: Lombardia ha dati da zona gialla, ministero ne tenga conto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 28 gennaio 2021 - " Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla" : è quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana, auspicando che "dopo la settimana ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 28 gennaio 2021 - " Da tre settimane laha ida" : è quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio, auspicando che "dopo la settimana ...

LegaSalvini : ++ FONTANA CHIEDE A CONTE I DANNI PER 650 MILIONI, IL GOVERNO RISARCISCA I DANNI ALLA LOMBARDIA ++ - LiaQuartapelle : La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione… - LegaSalvini : ++ #FONTANA: ORA LA LOMBARDIA DIVENTI ZONA GIALLA ++ - infoitinterno : Fontana: “I dati della Lombardia sono da zona gialla, il ministero ne tenga conto” - laura_lavespa : @tinellissima @Hazydavey38 Con le spiegazioni e la tabella è più chiaro anche per quelli di coccio come me. E che o… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Lombardia Covid, Fontana: "Lombardia da zona gialla, ministero ne tenga conto" TGCOM Quali regioni potrebbero cambiare colore da domenica 31 gennaio?

Si attende per oggi il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità: quali potrebbero essere i nuovi colori delle regioni da domenica 31 gennaio?

Fontana: "Lombardia è da zona gialla"

Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono ...

Si attende per oggi il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità: quali potrebbero essere i nuovi colori delle regioni da domenica 31 gennaio?Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono ...