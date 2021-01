Fontana: "Lombardia è da zona gialla" (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto della soglia d'allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti. Ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Da tre settimane laha i dati da, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto della soglia d'allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti. Ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata inrossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione". Lo scrive il presidente della Regione, Attilio. "Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti", aggiunge.

