Fondi Lega, i due commercialisti del Carroccio restano ai domiciliari. Il gip: possono agire con "modalità occulte" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Devono restare ai domiciliari i due revisori contabili della Lega in Parlamento, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, arrestati il 10 settembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission. Lo ha deciso il gip Giulio Fanales che ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata dal Legale dei due indagati, l'avvocato Piermaria Corso. La difesa aveva fatto presente al gip che per i due c'è stata la "cessazione di qualunque carica ricoperta" nell'ambito "di enti pubblici" o "società a partecipazione pubblica", ma il giudice ravvisa ancora il "pericolo di reiterazione" del reato. Nel provvedimento si legge inoltre che, pur mancando per i due "un'investitura formale", "ben può fare da contraltare l'esercizio di fatto di poteri gestori, con modalità peraltro ancora più insidiose proprio

