(Di venerdì 29 gennaio 2021) La situazione epidemiologica nel carcere dista diventando allarmante. Ildei detenuti, Stefano, già lo scorso 21 gennaio aveva parlato di uno “stillicidio” ma oggi la situazione è nel caos. Ammontano a 110 i detenutial coronavirus all’interno del Carcere di. Leggi anche: Roma,: ‘Dare la priorità vaccinale ai detenuti e a chi lavora nel carcere’: serve il vaccino Molti sono asintomatici e non necessitano di assistenza sanitaria ma il virus, come sappiamo, si diffonde anche senza manifestare sintomi e ora i contagiati sono davvero tanti.è molto preoccupato, ma lo era anche prima che il numero dei...

CorriereCitta : Focolaio a Rebibbia, 110 positivi. Il Garante Anastasìa lancia l’allarme: ‘Sovraffollamento, servono i vaccini’ - tusciaweb : Focolaio a Rebibbia, 110 detenuti contagiati e 5 ricoverati in ospedale Roma - Focolaio Covid all'interno del carc… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus Roma, focolaio a Rebibbia: 110 detenuti positivi. Il garante: 'Situazione grave' - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus Roma, focolaio a Rebibbia: 110 detenuti positivi. Il garante: 'Situazione grave' - Francescade_ : RT @frontiere_zero: Rebibbia è un focolaio. I tamponi sono arrivati tardi ma le manganellate volano da marzo. Due settimane fa le ultime ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Rebibbia

Focolaio a Rebibbia, 110 detenuti contagiati e 5 ricoverati in ospedale. Coronavirus - A lanciare l'allarme il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato: "Situazione drammaticamente peggiorata" ...Tre reparti sono in quarantena. In uno, il G9, sono stati sistemati tutti i positivi. Le persone che sono entrate in contatto diretto con loro sono state ...