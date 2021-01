Fisco: nuovo stop alle cartelle, rinviate per un altro mese (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il provvedimento, immediatamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta, potrebbe essere 'travasato' per la conversione nel decreto Milleproroghe. Secondo il ministro dell'Economia, Roberto ... Leggi su ansa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il provvedimento, immediatamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta, potrebbe essere 'travasato' per la conversione nel decreto Milleproroghe. Secondo il ministro dell'Economia, Roberto ...

Invio delle cartelle esattoriali sospeso per un altro mese: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino alla fine di febbraio, evitando che da lunedì iniziassero ad ...

Pochi giorni ancora per dichiarare di non possedere un apparecchio tv

... la non detenzione dell'apparecchio tv deve essere confermata ogni anno con la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva e la compilazione di un nuovo "quadro A". In realtà, diverso è il ...

In arrivo nuove verifiche sul Plafond IVA 2021: i “falsi esportatori abituali” non potranno più ricevere fatture senza addebito dell’IVA.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino alla fine di febbraio, evitando che da lunedì iniziassero ad essere spedite le cartelle sospese ormai da quadi un anno. (ANSA ...

Pochi giorni ancora per dichiarare di non possedere un apparecchio tv

La non detenzione dell'apparecchio tv deve essere confermata ogni anno con la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva e la compilazione di un nuovo "quadro A".

Plafond IVA 2021: in arrivo nuove verifiche

In arrivo nuove verifiche sul Plafond IVA 2021: i "falsi esportatori abituali" non potranno più ricevere fatture senza addebito dell'IVA.