Firenze | pizza con la muffa alla mensa dei bambini I genitori | “Siamo allibiti”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) con la muffa dei. I. Il caso scuola elementare Vittorio Veneto. Non si tratterebbe di un episodio isolato: una settimana fa maestre e alunni si erano sentiti male, pare, dopo aver mangiato polpette. Il Comune ha avviato gli accertamenti sulla ditta che ha in appalto la mensa. Un enorme strato di muffa che ricopre una pizza al pomodoro. È quanto si è ritrovato di fronte una bambina di prima elementare della scuola Vittorio Veneto di Firenze. La piccola ieri, 27 gennaio, ha portato a casa la vaschetta monoporzione con il pranzo che le avevano servito a scuola.

Dopo la segnalazione di alcuni genitori in merito alla presenza di muffe su un trancio di pizza servito in una mensa scolastica di Firenze, l'assessorato all'Educazione di Palazzo Vecchio ha reso noto di avere avviato una indagine sull'accaduto. I genitori della bambina che ha portato a casa la porzione di pizza con sopra uno strato di muffa, hanno dichiarato: 'Per fortuna nostra figlia non l'ha mangiata'. Pizza con la muffa alla mensa scolastica: succede a Firenze, in una scuola elementare, e immediatamente scatta la denuncia dei genitori. La segnalazione è arrivata da una madre che ha notato la muffa. Firenze, 29 gennaio 2021 - Brutta sorpresa per una bambina della primaria Vittorio Veneto che due giorni fa a mensa si è trovata di fronte ad una "margherita" ricoperta da un esteso strato di muffa.