Firenze. Nuova illuminazione del Cortile di Michelozzo grazie a Kering (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il gruppo Kering sosterrà il rinnovamento dell'impianto di illuminazione del Cortile di Palazzo Vecchio. Oggetto dell'intervento è il Cortile di Michelozzo, progettato nel 1453 e ampiamente trasformato e abbellito da Giorgio Vasari nel secolo successivo, che rappresenta l'ingresso nobile di Palazzo Vecchio. I lavori inizieranno nei prossimi mesi e si svilupperanno nel corso del 2021. "Come avevo affermato un anno fa, quando mi era stato consegnato il Fiorino d'Oro, Firenze e la Toscana ricoprono un significato particolare per me e per il Gruppo Kering." ha affermato François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering. "Proprio per questo motivo, vogliamo essere sinceramente vicini alla città in un periodo di particolare ...

