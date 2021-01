Firenze. In arrivo nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche in via Erbosa (Di sabato 30 gennaio 2021) Sessantamila euro per risanare i marciapiedi in via Erbosa. È quanto prevede il progetto definitivo recentemente approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. L’intervento, finanziato con gli oneri di urbanizzazione di un intervento di recupero di un immobile in via Erbosa, prevede il rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche di questa strada e i tratti delle limitrofe (via Gran Bretagna, via del Bandino, via delle Nazioni Unite e piazza Dresda) in corrispondenza dell’incrocio con la stessa via Erbosa. Spesa prevista 60mila euro. Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 gennaio 2021) Sessantamila euro per risanare iin via. È quanto prevede il progetto definitivo recentemente approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. L’intervento, finanziato con gli oneri di urbanizzazione di un intervento di recupero di un immobile in via, prevede il rifacimento deicon abbattimento delledi questa strada e i tratti delle limitrofe (via Gran Bretagna, via del Bandino, via delle Nazioni Unite e piazza Dresda) in corrispondenza dell’incrocio con la stessa via. Spesa prevista 60mila euro.

Paolo9081 : RT @RadioSavana: Cittadini e commercianti allo stremo marciano su Roma. Partiti da Firenze da 3 giorni per protestare contro lockdown con d… - orlandulloTW : @Fabiokarate1987 @Vatenerazzurro1 Sarebbe una follia...si saranno resi conto che è l'unico con il tiro da fuori e c… - DeDe0109 : @daniel_cuello Da romana, amante della mia città, ogni volta che arrivo a Firenze mi emoziono e non è facile smuovere una romana??? - thatfantaguy : @iPinci_ @GruppoEsperti Dovrebbe rimanere a Firenze e fare quello che ha fatto finora con Prandelli, ovvero il sube… - riccardodomen : La #Fiorentina sta per concludere un colpo per il settore giovanile, infatti è in arrivo il classe 2004… -