Fiorentina, Prandelli: “Questo gruppo ha imparato a sacrificarsi. Le paure vanno via così” (Di sabato 30 gennaio 2021) L'allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: “In nove diventa tutto complicato - esordisce l'allenatore viola - , ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Le paure vanno via con le prestazioni e la continuità grazie ad un gruppo di ragazzi che sa sacrificarsi. Le espulsioni? Non commento le decisioni dell'arbitro, darei un giudizio di parte".caption id="attachment 1078059" align="alignnone" width="3000" Prandelli, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) L'allenatore dellaCesareè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: “In nove diventa tutto complicato - esordisce l'allenatore viola - , ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Levia con le prestazioni e la continuità grazie ad undi ragazzi che sa. Le espulsioni? Non commento le decisioni dell'arbitro, darei un giudizio di parte".caption id="attachment 1078059" align="alignnone" width="3000", getty images/caption ITA Sport Press.

