Fiorentina, Prandelli: «Le paure vanno via. Kokorin? Mi ha convinto Capello» (Di sabato 30 gennaio 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino. PRESTAZIONE – «In nove diventa tutto complicato ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Le paure vanno via con le prestazioni e la continuità grazie ad un gruppo di ragazzi che sanno sacrificarsi. Gli episodi hanno poi inciso sulla gara». ESPULSIONI – «Il giudizio che posso dare sarebbe di parte, non ho mai commentato le decisioni arbitrali». CUTRONE – «Gli auguro di ritrovare serenità, è un ragazzo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino. PRESTAZIONE – «In nove diventa tutto complicato ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Levia con le prestazioni e la continuità grazie ad un gruppo di ragazzi che sanno sacrificarsi. Gli episodi hanno poi inciso sulla gara». ESPULSIONI – «Il giudizio che posso dare sarebbe di parte, non ho mai commentato le decisioni arbitrali». CUTRONE – «Gli auguro di ritrovare serenità, è un ragazzo ...

Fantacalcio : Fiorentina, Prandelli: 'Orgoglioso dei miei ragazzi' - sportface2016 : #TorinoFiorentina 1-1, #Prandelli: 'Difficile commentare gli ultimi minuti' - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Prandelli: 'Meritavamo di vincere, ringrazio i ragazzi. Espulsioni? No comment' - Fiorentinanews : #Prandelli: 'Tanti episodi a condizionare la partita ma avremmo meritato di vincerla. #Kokorin? Capello ha detto ch… - FcInterNewsit : Fiorentina, Prandelli: 'Le espulsioni? Non ho mai commentato gli arbitri, non inizierò ora' -