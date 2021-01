Fiorentina, Pradè: «Futuro Ribery? Ne parleremo. Kouamé resta» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino. BILANCIO – «Alterniamo buone prestazioni ad altre peggiori. Veniamo da una vittoria e prima ancora da un brutto ko a Napoli. Oggi è una gara decisiva contro una squadra forte che non merita la classifica che ha». TORINO SU PULGAR – «Non ce lo hanno mai chiesto». KOKORIN – «È un’idea che nasce da questa estate. È un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%». Ribery – «È il nostro simbolo. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino. BILANCIO – «Alterniamo buone pzioni ad altre peggiori. Veniamo da una vittoria e prima ancora da un brutto ko a Napoli. Oggi è una gara decisiva contro una squadra forte che non merita la classifica che ha». TORINO SU PULGAR – «Non ce lo hanno mai chiesto». KOKORIN – «È un’idea che nasce da questa estate. È un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%».– «È il nostro simbolo. ...

La Fiorentina osserva e ascolta le offerte per Erick Pulgar . Cagliari e Valencia ci stanno provando per il cileno, per cui Pradè ha deciso di cautelarsi. Nel caso in cui il centrocampista salutasse ...

La Fiorentina prova a domare il Toro

I nuovi acquisti In questo mercato di gennaio la Fiorentina ha preso l'attaccante russo Aleksandr ... Il ds Daniele Pradè ha fatto capire che il mercato non dovrebbe riservare ulteriori arrivi. A fronte ...

