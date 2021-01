Fiorentina, follia Milenkovic: testa a testa con Belotti e rosso diretto (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Fiorentina perde pezzi: dopo Gaetano Castrovilli, espulso anche Nikola Milenkovic dopo un testa a testa con Andrea Belotti La Fiorentina perde pezzi in vista del prossimo match di Serie A contro l’Inter. Dopo Gaetano Castrovilli, anche Nikola Milenkovic è stato espulso dal direttore di gara. Il difensore serbo si è reso protagonista di un testa a testa con Andrea Belotti, capitano del Torino, che potrebbe costargli addirittura due giornate di squalifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Laperde pezzi: dopo Gaetano Castrovilli, espulso anche Nikoladopo uncon AndreaLaperde pezzi in vista del prossimo match di Serie A contro l’Inter. Dopo Gaetano Castrovilli, anche Nikolaè stato espulso dalre di gara. Il difensore serbo si è reso protagonista di uncon Andrea, capitano del Torino, che potrebbe costargli addirittura due giornate di squalifica. Leggi su Calcionews24.com

