Fiorentina, Commisso incassa il no: lo stadio Franchi non verrà demolito (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rocco Commisso incassa il no della sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Firenze, Andrea Pessina, che sottolinea ancora una volta come non esista la possibilità che lo stadio Franchi di Firenze venga demolito per far posto al nuovo impianto che vorrebbe costruire la Fiorentina del nuovo corso dell’americano: “Lo stadio ‘Franchi’ è a tutto gli effetti un monumento, è stato riconosciuto come una testimonianza importantissima dell’architettura del ‘900, opera di un personaggio incredibile come Pierluigi Nervi. Abbiamo, e di questo ne siamo contenti, scongiurato quella che sembrava essere l’ipotesi destinata a prevalere, cioé quella della sua demolizione. Non c’è nessun trionfalismo per questo da parte della Sovraintendenza ma sappiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roccoil no della sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Firenze, Andrea Pessina, che sottolinea ancora una volta come non esista la possibilità che lodi Firenze vengaper far posto al nuovo impianto che vorrebbe costruire ladel nuovo corso dell’americano: “Lo’ è a tutto gli effetti un monumento, è stato riconosciuto come una testimonianza importantissima dell’architettura del ‘900, opera di un personaggio incredibile come Pierluigi Nervi. Abbiamo, e di questo ne siamo contenti, scongiurato quella che sembrava essere l’ipotesi destinata a prevalere, cioé quella della sua demolizione. Non c’è nessun trionfalismo per questo da parte della Sovraintendenza ma sappiamo ...

'Sarebbe bellissimo se il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si rendesse conto che avere uno stadio come quello di Nervi è un privilegio - ha detto Elisabetta Margiotta Nervi dell'...

'Abbiamo sempre capito anche la posizione della Fiorentina e di Rocco Commisso - ha aggiunto Pessina - che è un imprenditore che ritene di avere delle necessità e lo comprendiamo. Ma questa sfida la ...

Malcuit: “Felice della nuova avventura”. Commisso: “A Torino dobbiamo giocare forte”

Dobbiamo vincere”. Sto bene, conosco bene Callejon, ci siamo già sentiti, e sono contento di poter tornare a giocare con lui. Vedo una squadra unita, dobbiamo giocare forte a Torino, come contro la Ju ...

