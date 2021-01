Fiorentina, Borja Valero: «Scontro salvezza con il Torino. Classifica reale» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Torino. ASPETTATIVE – «Cerchiamo equilibrio, sennò non saremmo dove siamo in Classifica. Vincere in trasferta sarebbe perfetto e siamo qua per provarci». Scontro salvezza – «È la realtà: lo dice la Classifica, e quella non mente. C’è da lavorare per salvarsi prima possibile, la gente merita almeno questo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021), centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il: le sue dichiarazioni, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il. ASPETTATIVE – «Cerchiamo equilibrio, sennò non saremmo dove siamo in. Vincere in trasferta sarebbe perfetto e siamo qua per provarci».– «È la realtà: lo dice la, e quella non mente. C’è da lavorare per salvarsi prima possibile, la gente merita almeno questo». Leggi su Calcionews24.com

