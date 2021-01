Fiordaliso | lutto improvviso | “Sono a pezzi | il mio cuore di nuovo rotto”

(Di venerdì 29 gennaio 2021)– Solonotizie24dolore da affrontare perche ha chiuso il 2020 nel peggiore dei modi. L’artista ha deciso di aprire il suoai fan, il quale adesso purtroppo è stato spezzato da unche ha stravolto dila vita della cantante, come lei stessa ha raccontato nella sua pagina Instagram. Come abbiamo avuto modo di annunciare all’inizio del nostro articolo, il 2020 perè stato un anno pieno di dolore e anche paure. La cantante, infatti, ha dovuto affrontare la paura dopo aver scoperto il contagio da Covid-19, virus che ha messo in ginocchio anche la sua famiglia. Durante la fase clou della pandemia, infatti, a essere contagiatistati anche entrambi i genitori ...

zazoomblog : Fiordaliso tremendo lutto: “Il mio cuore si è rotto sono a pezzi” - #Fiordaliso #tremendo #lutto: #cuore - fabri_firenze : @Fiordaliso_ @massimo4951 Non si può mai accettare un lutto. Perché di lutto si tratta. E chi dice il contrario non… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiordaliso lutto

Inews24

Tragico lutto per la celebre cantante: il post pubblicato su Instagram ha fatto piangere tutti, la cantautrice ha usato parole da brividi.Fiordaliso, tremendo lutto in queste ore per la famosa cantautrice originaria di Piacenza: ecco le sue parole. Fiordaliso (screenshot da Instagram) Terribile lutto in queste ore p ...