FIGC | verso l’ok agli accordi club-giocatori sugli stipendi

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 29 gennaio 2021)accordo– Entro il prossimo 16 febbraio il calcio italiano dovrà aver versato 215 milioni di euro di, le mensilità di ottobre e novembre. Un momento in cui – dopo l’apertura delle buste di ieri – le offerte delle tv non hanno ancora dato certezze per il futuro. Per questo motivo – L'articolo