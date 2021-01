FIGC, ok alle intese club-calciatori per gli stipendi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Serie A scadenza stipendi – Si è tenuto oggi il consiglio federale durante il quale è stato affrontato anche il tema del pagamento degli emolumenti ai calciatori. La FIGC ha ribadito il termine del 16 febbraio, ma ha aperto alla possibilità di accordi individuali tra i club e i calciatori per posticipare i versamenti. «Tenuto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Serie A scadenza– Si è tenuto oggi il consiglio federale durante il quale è stato affrontato anche il tema del pagamento degli emolumenti ai. Laha ribadito il termine del 16 febbraio, ma ha aperto alla possibilità di accordi individuali tra ie iper posticipare i versamenti. «Tenuto L'articolo

