FIFA 21: Disponibili i TOTY che hanno ricevuto una menzione d'onore

EA Sports, tramite i social, ha annunciato che sono disponibili nei pacchetti della modalità FIFA 21 Ultimate Team sei nuovi TOTY che hanno ricevuto una menzione d'onore per le prestazioni disputate durante la stagione. Si tratta di una novità assoluta, nelle edizioni passate il Team Of The Year è sempre stato composto da 11 giocatori con l'aggiunta di un 12°, che per questa edizione è stato l'attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi. Le carte speciali in questione saranno disponibili in FUT 21 per un periodo limitato. Di seguito riportiamo l'elenco ufficiale divulgato dalla software house canadese:

Immobile
Mane
Robertson
Marquinhos
Jesus Navas
Fekir

FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC

