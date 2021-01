FIFA 21: Disponibile il quarto kit del PSG (Di venerdì 29 gennaio 2021) La nuova collaborazione tra il PSG e Jordan Brand arriva oggi in VOLTA FOOTBALL. Dal 2 febbraio potrai giocare con il quarto kit anche nelle modalità Calcio d’inizio e Carriera. Venerdì 29 Gennaio – Oggi EA SPORTS ha annunciato l’esclusiva collaborazione con il Paris Saint Germain in EA SPORTS FIFA 21. I giocatori di FIFA potranno vestire i propri avatar e la propria squadra con nuovi outfit. Sin da oggi, giorno in cui le nuove divise vengono ufficialmente rivelate e rese disponibili per la vendita, i giocatori potranno sfidarsi con la collezione Paris Saint-Germain x Jordan Brand all’interno della modalità VOLTA FOOTBALL in FIFA 21. Inoltre, dal 2 febbraio, la quarta divisa del PSG sarà Disponibile nelle modalità Calcio d’inizio e Carriera. Con questa partnership, EA SPORTS assottiglia il ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 29 gennaio 2021) La nuova collaborazione tra il PSG e Jordan Brand arriva oggi in VOLTA FOOTBALL. Dal 2 febbraio potrai giocare con ilkit anche nelle modalità Calcio d’inizio e Carriera. Venerdì 29 Gennaio – Oggi EA SPORTS ha annunciato l’esclusiva collaborazione con il Paris Saint Germain in EA SPORTS21. I giocatori dipotranno vestire i propri avatar e la propria squadra con nuovi outfit. Sin da oggi, giorno in cui le nuove divise vengono ufficialmente rivelate e rese disponibili per la vendita, i giocatori potranno sfidarsi con la collezione Paris Saint-Germain x Jordan Brand all’interno della modalità VOLTA FOOTBALL in21. Inoltre, dal 2 febbraio, la quarta divisa del PSG sarànelle modalità Calcio d’inizio e Carriera. Con questa partnership, EA SPORTS assottiglia il ...

FutXFan : FIFA 21: disponibile da oggi il quarto kit del PARIS SAINT-GERMAIN - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 Disponibile il quarto kit del #PSG - EA_FIFA_Italia : Traguardo di squadra. ?? Il vostro Team of the Year completo è disponibile ora in #FUT. #TOTY #FIFA21 - EA_FIFA_Italia : Il super dribbling di @neymarjr ?????, il senso del gol di @Benzema ??, la versatilità ?? di #BernardoSilva e molto a… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #TOTW 18 - La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 -