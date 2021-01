FIFA 21 chiude l’evento TOTY | cosa riserva il futuro?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Idi21 sono ufficialmente arrivati settimana scorsa, con questi giorni che rappresentano probabilmente il punto più alto dell’annata del gioco di Electronic Arts. Storicamente i dati hanno infatti evidenziato di come il titolo veda l’attenzione della community scendere nel periodo successivo alla Squadra dell’Anno. Con i numeri che tornano invece a salire in vista dei TOTS, le squadre della stagione. Un calo sostanzialmente fisiologico, a cui la fanbase di21 è abituata, complici i capitoli passati. L’edizione dell’anno scorso ha visto una flessione minore e un ritorno sui campi digitali “grazie” alle restrizioni di mobilità dettate dalla pandemia. Una situazione che – non ce ne voglia il gioco – speriamo non si ripeta. Non numericamente intendiamo, quanto invece nelle motivazioni che hanno portato a una ricrescita ...