FIBA Europe Cup | Reggio piega il Kormend e passa alla seconda fase

BasketMagazine : New post: Reggio Emilia ritorna al successo in FIBA Europe Cup, superando un tenace Kormend 88-79 #basketmagazine - OA_Sport : Basket: l'Unahotels Reggio Emilia deve dire grazie a Brandon Taylor. Il play la porta agli ottavi di FIBA Europe Cu… - BasketItalyit : . @FIBAEuropeCup – Sofferenza @PallacReggiana , superato con fatica l’ @EgisKormend e passa il turno - basketinside360 : FIBA Europe Cup - Unahotels Reggiana batte Kormend e passa il turno - - neis95 : @ElTrenza93 @nickfiumi Si ma in Fiba Europe Cup non gli consigliamo niente @3andPod? -

Ultime Notizie dalla rete : FIBA Europe

Den Bosch , 29 gennaio 2021 " Missione compiuta per la Unahotels Reggio Emilia che nella "bolla" di Den Bosch riscatta il ko patito pochi giorni fa e nel terzo appuntamento della prima fase diEuropa Cup piega 79 - 88 gli ungheresi del Kormend qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta della competizione. A griffare il successo dei biancorossi, che hanno tirato con quasi il 54%...DIRETTA EGIS KORMEND REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 79 - 88) Egis Kormend Reggio Emilia 79 - 88 : arriva la vittoria per la Reggiana nella partita diCup contro la formazione magiara, chiudendo così nel migliore dei modi per la Unahotels questa intensa settimana nella bolla olandese. Non è stato però un successo facile come si poteva ...Den Bosch (Paesi Bassi), 29 gennaio 2021 – Missione compiuta per la Unahotels Reggio Emilia che nella “bolla” di Den Bosch riscatta il ko patito pochi giorni fa e nel terzo appuntamento della prima fa ...Grazie a un grande Brandon Taylor, autore di 26 punti, l'Unahotels Reggio Emilia vince la sfida decisiva contro gli ungheresi dell'Egis Kormend per 79-88 e passano il primo girone in FIBA Europe Cup 2 ...