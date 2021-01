Festival di Sanremo, quella prima edizione con 3 concorrenti | Memories (Di venerdì 29 gennaio 2021) La prima edizione del Festival di Sanremo ricorre oggi, 29 gennaio, e sigla una cifra tonda: sono passati 70 anni da quel 1951, quando nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo i camerieri scorrono tra i tavoli intorno ai quali siede il pubblico, nello stile dei café-chantant, e sul palco si alternano solo 3 concorrenti. In quel momento, in diretta radio sulla Rete Rossa della Rai, inizia la grande avventura della kermesse della canzone italiana. La prima edizione del Festival di Sanremo Nunzio Filogamo apre le danze con un discorso che resterà nella storia: “Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla Rai, una serata della canzone con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladeldiricorre oggi, 29 gennaio, e sigla una cifra tonda: sono passati 70 anni da quel 1951, quando nel Salone delle Feste del Casinò dii camerieri scorrono tra i tavoli intorno ai quali siede il pubblico, nello stile dei café-chantant, e sul palco si alternano solo 3. In quel momento, in diretta radio sulla Rete Rossa della Rai, inizia la grande avventura della kermesse della canzone italiana. LadeldiNunzio Filogamo apre le danze con un discorso che resterà nella storia: “Signori e signore, benvenuti al Casinò diper un’eccezionale serata organizzata dalla Rai, una serata della canzone con ...

