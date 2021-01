Festival di Sanremo 2021: pubblico o nuovo protocollo Iss? Il piano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è un appuntamento imperdibile per gli italiani che si svolge ogni anno e che anche nel 2021, nonostante i problemi dovuti all’emergenza pandemica, dovrebbe avere luogo. Con il pubblico, però, altrimenti non avrebbe senso, e su questo il conduttore Amadeus sarebbe stato chiaro. Anche il talent show canoro X-Factor, dopotutto, ha avuto il suo pubblico prontamente tamponato e distanziato nei Live finali (ma aveva luogo in uno studio televisivo. Il Festival si svolgerà dal 2 al 6 marzo, ma sulla presenza o meno del pubblico, ancora non v’è certezza. Segui Termometro Politico su Google News Festival di Sanremo 2021: Teatro Ariston “come tutti gli altri” Il ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildiè un appuntamento imperdibile per gli italiani che si svolge ogni anno e che anche nel, nonostante i problemi dovuti all’emergenza pandemica, dovrebbe avere luogo. Con il, però, altrimenti non avrebbe senso, e su questo il conduttore Amadeus sarebbe stato chiaro. Anche il talent show canoro X-Factor, dopotutto, ha avuto il suoprontamente tamponato e distanziato nei Live finali (ma aveva luogo in uno studio televisivo. Ilsi svolgerà dal 2 al 6 marzo, ma sulla presenza o meno del, ancora non v’è certezza. Segui Termometro Politico su Google Newsdi: Teatro Ariston “come tutti gli altri” Il ...

Corriere : «Ibrahimovic razzista, non venga al Festival di Sanremo»: scoppia la polemica sul web - Corriere : ?? Ecco perché Amadeus sta valutando il gesto clamoroso - rtl1025 : ?? #Amadeus pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore di #Sanremo? Secondo voci insisten… - rossella_falai : RT @lauraleghista: IO NON VOGLIO IL FESTIVAL DI SANREMO. IO VOGLIO BAR, RISTORANTI, PALESTRE APERTI. DEL FESTIVAL DI SANREMO NON ME NE FREG… - demian_online : RT @MMmarco0: Altri 492 morti, la curva dei contagi che inizia a mostrare i primi segnali di risalita ma noi pensiamo al festival di Sanrem… -