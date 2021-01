Festa per i 100 anni di Fedora Lenci Lunardi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi Piano di Coreglia è in Festa: Fedora Lenci Lunardi compie 100 anni. "Un traguardo - commenta Giorgio Daniele, capogruppo di minoranza - raggiunto con classe, stile ed eleganza. Caratteristiche ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi Piano di Coreglia è incompie 100. "Un traguardo - commenta Giorgio Daniele, capogruppo di minoranza - raggiunto con classe, stile ed eleganza. Caratteristiche ...

DavidSassoli : Un caro amico se ne è andato per il COVID. Con Michele Fusco abbiamo lavorato, riso tanto, cercato la nostra libert… - SalernoSal : Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @Vasoesteri @EnricoLetta @BossoFabrizio @StefanoBoeri @valerioaprea Gianluca Gros… - fattoquotidiano : Focolaio in una Rsa dopo la festa per la prima dose di vaccino: 28 positivi asintomatici tra anziani e operatori sa… - Zelgadis265 : RT @Rossonerosemper: @crisinter82 Stagione 2018/19 Juve: 'Ci spostate la partita con l'Atalanta dalle 15.00 alle 20.45 per la festa scudet… - crisinter82 : RT @Rossonerosemper: @crisinter82 Stagione 2018/19 Juve: 'Ci spostate la partita con l'Atalanta dalle 15.00 alle 20.45 per la festa scudet… -