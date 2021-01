Ferrari, test per il presente e per il futuro con Schumacher al volante (Di venerdì 29 gennaio 2021) A Fiorano la Ferrari ha svolto 5 giorni di test con un bolide del 2018 in vista della ripartenza della F1 prevista per il 28 marzo. Attività che si è chiusa oggi, con Mick Schumacher al mattino e il collaudatore Callum Ilott nel pomeriggio, la cinque giorni di test organizzati dalla Scuderia Ferrari a Fiorano con la SF71H del 2018. Nel corso della settimana la squadra ha impiegato ben sette dei suoi piloti: oltre a Mick e Callum, infatti, hanno girato anche i titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz – che ha fatto il proprio esordio come pilota del Cavallino Rampante – Robert Shwartzman, Marcus Armstrong e Giuliano Alesi. Quest’ultimo si è congedato dalla Ferrari Driver Academy con l’esordio al volante di una vettura di Formula 1 a 30 anni di distanza dal padre Jean. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) A Fiorano laha svolto 5 giorni dicon un bolide del 2018 in vista della ripartenza della F1 prevista per il 28 marzo. Attività che si è chiusa oggi, con Mickal mattino e il collaudatore Callum Ilott nel pomeriggio, la cinque giorni diorganizzati dalla Scuderiaa Fiorano con la SF71H del 2018. Nel corso della settimana la squadra ha impiegato ben sette dei suoi piloti: oltre a Mick e Callum, infatti, hanno girato anche i titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz – che ha fatto il proprio esordio come pilota del Cavallino Rampante – Robert Shwartzman, Marcus Armstrong e Giuliano Alesi. Quest’ultimo si è congedato dallaDriver Academy con l’esordio aldi una vettura di Formula 1 a 30 anni di distanza dal padre Jean. ...

SkySport : Formula 1, Callum Ilott chiude i test della Ferrari a Fiorano. FOTO - SkySportF1 : ?? Le impressioni e le emozioni di @SchumacherMick dopo il giovedì di test a Fiorano con la SF71H #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? Tutte le foto della giornata di test di @callum_ilott #SkyMotori #F1 #Formula1 @ScuderiaFerrari @insideFDA - ItaSportPress : Ferrari, test per il presente e per il futuro con Schumacher al volante - - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: chiusi i test Ferrari a Fiorano, Schumacher Jr: 'Ogni chilometro in macchina è prezioso' -