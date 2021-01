Fermare l’export militare? Non funziona mai Parla il gen Tricarico

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non si gestiscecon ideologie e ipocrisie, tanto più se il sostegno delle istituzioni alle vendite dell’industria nazionale è già evidentemente carente. Parola del generale Leonardo, presidente della Fondazione Icsa, che Formiche.net ha raggiunto per commentare la decisione del governo italiano di revocare le licenze aldi missili e bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Sancita dalla Farnesina (responsabile per le licenze), arriva dal ministro Luigi Di Maio ed è stata avallata da Giuseppe Conte. Generale, come legge la decisione del governo? Tutto si verifica in un quadro ben più preoccupante del caso specifico. Il governo difatti non dispone di uno strumento per sostenere le industrie nazionali nelle attività d’esportazione, comprese e soprattutto le industrie partecipate ...