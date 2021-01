Fedez in tribunale dopo la denuncia di Chiara Giannini: udienza rinviata per impegni con Sanremo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri si attendeva l’arrivo di Fedez in tribunale, a Livorno, ma il rapper e imprenditore milanese non si è presentato in aula. I suoi avvocati, infatti, hanno chiesto il rinvio dell’udienza per far sì che il loro assistito possa esporre la sua versione. In questi giorni, infatti, Federico Lucia è impegnato con il Festival di Sanremo al quale parteciperà insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome. L’udienza è stata dunque rinviata al 13 luglio. La vicenda giudiziaria A cosa dobbiamo l’attesa di Fedez in tribunale? Per rispondere dobbiamo fare un salto indietro di qualche anno. Il 5 agosto 2017 il rapper pubblicò un video su Instagram nel quale si scagliava contro Chiara Giannini, giornalista di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri si attendeva l’arrivo diin, a Livorno, ma il rapper e imprenditore milanese non si è presentato in aula. I suoi avvocati, infatti, hanno chiesto il rinvio dell’per far sì che il loro assistito possa esporre la sua versione. In questi giorni, infatti, Federico Lucia è impegnato con il Festival dial quale parteciperà insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome. L’è stata dunqueal 13 luglio. La vicenda giudiziaria A cosa dobbiamo l’attesa diin? Per rispondere dobbiamo fare un salto indietro di qualche anno. Il 5 agosto 2017 il rapper pubblicò un video su Instagram nel quale si scagliava contro, giornalista di ...

