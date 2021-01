Famiglie Arcobaleno | la Consulta | «Serve una legge per riconoscere i figli»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è una sentenza diretta, ma è la prima volta che i giudici della Corte Costituzionale si esprimono nettamente a per una forma di tutela e riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso. La Consulta, come aveva fatto in passato per le unioni civili, chiede al parlamento italiano di approvare il prima possibile una legge per tutelare i figli delle coppie lesbiche nati tramite la fecondazione eterologa, percorso che non è possibile fare in Italia, ma che molte coppie intraprendono all’estero.