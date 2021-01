Facciamo EcoScuola | oltre 3 milioni di euro dei nostri stipendi alle scuole

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È emozionante vedere i risultati di un’iniziativa resa possibile drestituzioni dei portavoce del MoVimento 5 Stelle. Anche quest’anno scolastico, con #abbiamo destinatodideipubbliche statali. Sono stati circa 200 i progetti destinatari delle donazioni, scelti dagli iscritti il 14 e 15 maggio 2020 sulla piattaforma Rousseau tra glimille provenienti ddi tutta Italia, presentati su base regionale e in forma anonima al fine di consentire una valutazione basata esclusivamente sulla qualità della proposta. In Sicilia, nel Comune di Pozzallo, l’Istituto I. C. Giuseppe Rogasi con il ...

La scuola ha così partecipato al bando, con il quale il MoVimento 5 Stelle ha finanziato, dal taglio dei propri stipendi, la realizzazione di diversi progetti nelle scuole italiane.... rientra nel più ampio progetto 'Il giardino rifiorito', candidato dalla primaria De Amicis del Quarto Circolo didattico e assegnatario di un finanziamento nell'ambito del bando '', ...L'Istituto Comprensivo di Tortora "Marco Arrio Clymeno" ha ricevuto dei defibrillatori salvavita "grazie alle restituzioni dei parlamentare del M5S" ...“The Green Circle One Step Beyond: ripensare la scuola in verde” è l’occasione di praticare sviluppo sostenibile, a partire dalla Scuola, considerandola come una comunità allargata di studenti, insegn ...