Ex Ilva | ok Ue ad acquisizione Am InvestCo da Invitalia e ArcelorMittal

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Via libera della Commissione Ue all'del controllo congiunto di Amda parte die di. E' quanto si legge in una nota diffusa della Commissione Ue. Per l'Antitrust Ue "l'non solleva problemi di concorrenza, data l'assenza di sovrapposizioni e legami verticali tra le attività della società nello spazio economico Ue".

Ultime Notizie dalla rete : Ilva acquisizione

LaPresse.it

...prestare a favorire in Italia uno shopping straniero - in particolare cinese - con l'...la diffusione della Xylella fino alle porte di Bari e il drastico ridimensionamento dell''.Dopo l'di Taranto e Jsw in India nel 2019, il maggiore contratto di sempre è arrivato nel 2020 ... Gli Stati Uniti diventano infatti il principale mercato estero dopo l'per 420 milioni ...«Fazio ci ha comunicato la proroga della fidejussione di ulteriori due mesi, fino al 31 marzo cosa questa che sposta ulteriormente in avanti l'eventuale finalizzazione dell'acquisizione dello ...Annus horribils il 2020? Non per tutti. La controtendenza spicca nei grandi progetti internazionali. Pochi immaginano che Enel ha la assoluta leadership mondiale per impianti di energia rinnovabile e ...