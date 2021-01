Everest è il nuovo singolo di Alessio Bernabei

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si intitolaildi, atteso per venerdì 5 febbraio 2021 in radio e negli store digitali.segue ilestivo, Trinidad, e promette di svelare il lato più vero e autentico dell’artista, almeno a giudicare dalle tre pillole video condivise sui social negli scorsi giorni. Rimuovendo tutti i contenuti pubblicati su Instagram,aveva lasciato intuire che a breve avrebbe svelato ogni dettaglio a proposito dei suoi nuovi progetti artistici. All’orizzonte per lui c’è unin uscita venerdì 5 febbraio, il punto di partenza di unviaggio, come scritto dallo stesso cantante a fine gennaio. “Un viaggio pretende un punto di ...

10_everest : RT @LaCla74: Ma cambiamo stradina, per un nuovo panorama lato ovest, con questi 'calanchi' ?? - riccardomonet : Spero che Mattarella sia coraggioso e saggio. Dare l'incarico di nuovo a Conte sarebbe come scegliere di scalare l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Everest nuovo

OptiMagazine

...si contano meno navigatori ad aver fatto un Vendée Globe di quelli che hanno conquistato l'... Presto faremo diil punto con Giancarlo per considerare i prossimi passi per continuare in ......sopravvivere per qualsiasi artista emergente è difficile come e più di una scalata dell'. ... a parti invertite, dopo questa sessione di calciomercato vogliamo vedere Salmotrequartista del ...Soprattutto in questo periodo, reso estremamente complesso dalle misure anti-Covid, dove sopravvivere per qualsiasi artista emergente è difficile come e più di una scalata dell'Everest ... vogliamo ...Les Sables d’Olonne (Francia): Il velista fiorentino è giunto ottavo dopo 80 giorni di navigazione in solitario. Primo posto per il francese Yannick Bestaven ...