Evade dai domiciliari, denunciato dai Carabinieri a Serino. (Di venerdì 29 gennaio 2021) I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Idell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne diche, ristretto ai, aveva deciso di estendere ...

occhio_notizie : L'uomo è stato denunciato dai #Carabinieri per #Evasione - bassairpinia : SERINO (AV) – Evade dai domiciliari: rintracciato e denunciato dai carabinieri. - - GazzettAvellino : Evade dai domiciliari, denunciato dai Carabinieri a Serino. - puntomagazine : Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di #Avellino… - tusciaweb : Evade dai domiciliari per andare a minacciare la moglie, in carcere un 36enne Terni - Evade dai domiciliari per… -

Ultime Notizie dalla rete : Evade dai Evade dai domiciliari, denunciato dai Carabinieri a Serino.

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere ...

Torino. Evade dai domiciliari, in giro durante gli orari del coprifuoco: arrestato

Ha deciso di passare del tempo in compagnia di due amici in via Elvo angolo Malone, a Torino . Il tutto, però, intorno all' una e mezza di notte : ben oltre gli orari previsti dal coprifuoco . ...

Evade dai domiciliari per minacciare il patrigno con il coltello: arrestata 19enne Il Mattino Serino, evade dai domiciliari: 40enne rintracciato e denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbi ...

Serino, evade dai domiciliari: denunciato dai carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbi ...

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere ...Ha deciso di passare del tempo in compagnia di due amici in via Elvo angolo Malone, a Torino . Il tutto, però, intorno all' una e mezza di notte : ben oltre gli orari previsti dal coprifuoco . ...I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbi ...I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Serino che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbi ...